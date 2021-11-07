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Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: İranlılar kaza yapan Türk TIR'ını yağmaladı! Görüntüler... - Haberler
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İran'da kaza yapan Türk TIR'ı yağmalandı; o anlar kamerada

Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Bu sırada ise akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Yoldan geçenler, TIR'dan saçılan tavuk kolilerini yağmaladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika: İranlılar kaza yapan Türk TIR'ını yağmaladı! Görüntüler... - Haberler
Kaza yapan Türk TIR'ı böyle yağmalandı!
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DHA

Kaza, dün öğle saatlerinde İran'ın Merivan kentindeki dağlık bölgede meydana geldi. Türkiye'den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 33 EN 358 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

DHA'nın haberine göre, yan yatan TIR'daki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada yoldan geçenler TIR'dan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi.

TIR'ın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı. Yol kenarında park halindeki araçlar ve yağmalanan tavuk kolilerin araçlara yüklenmesi ise yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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