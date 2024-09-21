Kazada 1 kişi ölüp, 3 kişi de yaralanmıştı; anne de 42 gün sonra yaşama veda etti - Güncel haberler

Kazada 1 kişi ölüp, 3 kişi de yaralanmıştı; anne de 42 gün sonra yaşama veda etti - Güncel haberler

Kazada 1 kişi ölüp, 3 kişi de yaralanmıştı; anne de 42 gün sonra yaşama veda etti Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobilde Zafer Akgül'ün hayatını kaybettiği, anne, baba ve oğlunun yaralandığı kazada, 42 gündür yoğun bakımda tedavi gören anne Gülten Alanko hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.09.2024 - 01:41 Güncelleme: 21.09.2024 - 01:41 facebook

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