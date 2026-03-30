        Haberler Gündem Güvenlik Kazada ağır yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti

        Kazada ağır yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

        Giriş: 30.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        19 yaşında hayattan koptu

        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyir halinde olan Muharrem Yasin Şimşek (19) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) yönetimindeki canlı hayvan yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (19) ve TIR sürücüsü A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan sürücü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimşek'in Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bilgi işlem personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!