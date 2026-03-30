Kazada ağır yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyir halinde olan Muharrem Yasin Şimşek (19) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) yönetimindeki canlı hayvan yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (19) ve TIR sürücüsü A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan sürücü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimşek'in Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bilgi işlem personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.