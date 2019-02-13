Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsünün devrildiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen cuma günü Kiriş Mahallesi sınırları içinde D-400 Karayolu’nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Deniz Çulhalı idaresindeki minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Savaş Söylemez idaresindeki halk midibüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle içerisinde 11 kişi bulunan minibüs yoldan çıkıp savrulduktan sonra ters dönerek devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer’deki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

KORKU VE PANİK ANLARI KAMERADA

Kaza anı halk midibüsü kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Minibüsün, midibüse yandan çarpmasıyla yaşanan kazanın ilk anlarında yolcuların yüzündeki korku ve panik hakimdi. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcular birbirlerinin üzerine savruldu. Kameralardan biri midibüs yoldan çıkıp karayolu kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla birlikte siyaha dönerken ikinci ve üçüncü kamerada şoför ile yolcuların yerlerinden savrulması görülüyor. Savrulan yolcular aracın devrilip hareketsiz kalmasıyla birlikte yerlerinden kalkmaya çalışıyor. Midibüs şoförü de savrulduğu yerden kalkarak hemen ön kapıyı açıp yolcuları tahliye etmeye çalıştı. Aralarında yaralıların bulunduğu yolcular tek tek aracı terk ederken kazanın şokunu üzerinden atamayanlara ambulanslarda müdahale edildi. Halk midibüsüne yandan çarpan minibüs sürücü Deniz Çulhalı ise aracın kaydığını, şeridi koruyup kurtarmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi.