Kazada prefabrik yapı yıkıldı!
Bursa'da meydana gelen bir kazada çarpışan 2 otomobilden biri bariyere, diğeri prefabrik yapıya çarptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Giriş: 19.03.2026 - 14:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki prefabrik yapıyı devirdi, diğeri refüjdeki bariyerlere çarptı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Rüstem B. yönetimindeki otomobil ile Muhammet D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki prefabrik yapıya çarparken, diğer araç refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.
