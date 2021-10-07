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Haberler Gündem Trafik Kazadan kurtuldu, tutanak hazırlanırken kamyon çarptı
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Kazadan kurtulan doktora, polis tutanak hazırlarken kamyon çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de kaza yapan otomobilin sürücüsü, kaza tespit tutanağı tutulurken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Kazadan kurtuldu, tutanak hazırlanırken kamyon çarptı
Kazadan kurtulan doktora, tutanak hazırlanırken kamyon çarptı
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AA

İstanbul'da, TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E.'nin kullandığı 34 CCY 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre, kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E.'ye hafriyat kamyonu çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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