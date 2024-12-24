Kazandibi tarifi: Evde pratik ve nefis kazandibi nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kazandibi, hem geleneksel hem de çok sevilen bir tatlıdır. Yanık süt ve karamelle tatlandırılan bu özel tarif, evde yapılabilecek pratik bir seçenek sunar. Çocuklardan yetişkinlere herkesin severek tükettiği kazandibini yapmak için ihtiyacınız olan tüm ayrıntılar burada!

Kazandibi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kazandibi Nasıl Yapılır?

REKLAM Kazandibi sütlü tatlılar arasında özel bir yere sahiptir. Karamelize tadıyla pek çok kişinin severek yediği kazandibi evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte kazandibi tarifi: Tencereye süt, toz şeker, pirinç unu ve nişastayı ekleyin. Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcı ile karıştırın.

Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Muhallebi kıvam alıp koyulaştığında ocaktan alın.

Vanilyayı ekleyip karıştırın. Muhallebinin pürüzsüz olması için mikserle birkaç dakika çırpabilirsiniz.

Fırına dayanıklı bir tepsinin tabanına tereyağını sürün.

Üzerine pudra şekerini eşit şekilde serpiştirin. Bu işlem kazandibinin alt kısmının karamelize olmasını sağlar.

Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün ve spatula yardımıyla düzleştirin.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve kısık ateşte çevirerek tabanın yanmasını sağlayın. Yanık miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak üst ızgarası açık bir fırında kısa süre kızartabilirsiniz.

Tepsiyi ocaktan alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Ardından buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Tatlıyı dilimleyerek spatula yardımıyla rulo şeklinde sarıp servis tabağına alın. Kazandibi yapımı sırasında belli püf noktalara dikkat etmek bu tatlıyı lezzetli bir hale getirecektir. İşte kazandibi yapılışı hakkında dikkat edilecek noktalar: REKLAM Muhallebi topaklanmaması için sürekli karıştırılmalıdır.

Karamelize tabanın daha lezzetli olması için eşit ısıda yanmasına dikkat edin.

Rulo şeklinde servis etmek zorunda değilsiniz; kare dilimler halinde de sunabilirsiniz. Fındıklı Karamelize Kazandibi Tarifi