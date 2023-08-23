Kazandibi tarifi ve yapılışı: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sütlü tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alan kazandibi tatlı yanık olmak özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılır. Özellikle yaz mevsiminde şerbetli tatlıların daha az tercih edildiği dönemde sütlü tatlı tüketimi artar. Kazandibi evde yapılması zor olarak düşünülür fakat sanıldığının aksine pratik bir şekilde yapılabilir. Siz de evde kazandibi yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz kazandibi tarifi ile gerek ailenizin gerek ise misafirlerinizin damağını şenlendirebilirsiniz.
En çok tüketilen tatlılar arasında sıklıkla kendine yer bulan kazandibi tatlısını bilmeyen yoktur. Kazandibi yapılışı sırasında hafif yakılarak servise hazırlanır. Kazandibiyi diğer tatlılardan ayıran en önemli özellik de bu yanıklıktır. Bazı kişiler kazandibi tatlısını sırf bu yanıklığı dolayısıyla tüketmekten zevk alırken bazıları ise yanık olması dolayısıyla tüketmekten kaçınır.
Tatlı krizlerini son bulduran kazandibi tatlısını dışarda yemekten artık sıkıldınız mı? Her evde bulunan ve ulaşabilmesi kolay olan tatlı malzemeleri ile siz de evde kazandibi tatlısını yapabilirsiniz. Kazandibi yapımı sırasında pirinç unu ve buğday nişastası kullanılır. Fakat birden fazla kazandibi tarifi olduğu için karşınıza çıkacak olan farklı malzemeler kullanılarak yapılan tarifler olabilir.
Kazandibi püf noktaları bulunan bir tatlıdır. Öncelikle tatlınızı pişirirken mutlaka sürekli çevirmelisiniz. Eğer çevirmeyi unutur iseniz hep aynı yön pişecek ve yanma fazla olacaktır. Kazandibi tatlınızın dibini çok fazla tutturmamanız gerekir. Dibinin tuttuğunu fark ettiğiniz an ocaktan almanız gerekir. Kazandibi dinlendikçe lezzet alan bir tatlıdır. Bundan dolayı tatlınızı en az 1-2 saat boyunca buzdolabında dinlendirmeniz gerekir. Tatlınızı dinlendirmenizin ardından servis edebilirsiniz.
Kaç kişilik: 4-5 kişilik
Hazırlama süresi:15 dakika
Pişirme süresi:35 dakika
Kalori:489 kalori
Kazandibi Malzemeleri
Kazandibi Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!