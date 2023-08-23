Kazandibi tarifi ve yapılışı: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alan kazandibi tatlı yanık olmak özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılır. Özellikle yaz mevsiminde şerbetli tatlıların daha az tercih edildiği dönemde sütlü tatlı tüketimi artar. Kazandibi evde yapılması zor olarak düşünülür fakat sanıldığının aksine pratik bir şekilde yapılabilir. Siz de evde kazandibi yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz kazandibi tarifi ile gerek ailenizin gerek ise misafirlerinizin damağını şenlendirebilirsiniz.

En çok tüketilen tatlılar arasında sıklıkla kendine yer bulan kazandibi tatlısını bilmeyen yoktur. Kazandibi yapılışı sırasında hafif yakılarak servise hazırlanır. Kazandibiyi diğer tatlılardan ayıran en önemli özellik de bu yanıklıktır. Bazı kişiler kazandibi tatlısını sırf bu yanıklığı dolayısıyla tüketmekten zevk alırken bazıları ise yanık olması dolayısıyla tüketmekten kaçınır.

Tatlı krizlerini son bulduran kazandibi tatlısını dışarda yemekten artık sıkıldınız mı? Her evde bulunan ve ulaşabilmesi kolay olan tatlı malzemeleri ile siz de evde kazandibi tatlısını yapabilirsiniz. Kazandibi yapımı sırasında pirinç unu ve buğday nişastası kullanılır. Fakat birden fazla kazandibi tarifi olduğu için karşınıza çıkacak olan farklı malzemeler kullanılarak yapılan tarifler olabilir.

REKLAM

Kazandibi püf noktaları bulunan bir tatlıdır. Öncelikle tatlınızı pişirirken mutlaka sürekli çevirmelisiniz. Eğer çevirmeyi unutur iseniz hep aynı yön pişecek ve yanma fazla olacaktır. Kazandibi tatlınızın dibini çok fazla tutturmamanız gerekir. Dibinin tuttuğunu fark ettiğiniz an ocaktan almanız gerekir. Kazandibi dinlendikçe lezzet alan bir tatlıdır. Bundan dolayı tatlınızı en az 1-2 saat boyunca buzdolabında dinlendirmeniz gerekir. Tatlınızı dinlendirmenizin ardından servis edebilirsiniz.

Kaç kişilik: 4-5 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:35 dakika

Kalori:489 kalori

Kazandibi Malzemeleri

7 su bardağı süt

1 çay bardağı pirinç unu

1,5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Kazandibi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Sübye yapımı için: bir kase alalım ve 2 su bardağı sütü, yarım bardak toz şeker,pirinç unu ve buğday nişastasını koyalım. Ardından karışımı iyice karıştıralım. Topaklanma olmaması için çırpma teli kullanarak karıştırabilirsiniz.

Geniş bir tencere alalım ve kazandibinin yapımına başlayalım.

Kalan 5 su bardağı sütü (1 bardak 200 ml olacak) tencereye aktaralım.

Ardından 1 su bardağı şekeri ilave edelim ve bir taşım kaynatalım.

Kaynayan şekerli sütün içerisine hazırladığımız sübyeyi yavaş yavaş ilave edelim ve karıtıralım. Burada sürekli karıştırmak çok önemli.

Ocağımızı kısık ateşe alalım.

Tenceremizdeki muhallebimizi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim.

Muhallebi kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alalım. 1 paket vanilyayı ilave edelim güzelce karıştıralım.

Pişen muhallebimizi oda sıcaklığına ulaşması için bir kenara alalım ve soğumasını bekleyelim.

Köşeli bir borcam alalım ve içerisine tereyağı ile yağlayalım.

Tabana eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyerek yayalım.

Tepsinizi ocağın üzerine alın ve çevire çevire tereyağı ile pudra şekeri karışımının yanmasını sağlayın.

Şeker eriyip karamelize hale geldiğinde tepsinin dibine muhallebiden ince bir katman yayalım.

Muhallebinin ince katmanını pişire pişire yakalım.

Yakma işleminin bitmesinin ardından kalan muhallebimizi de tepsiye eşit olacak şekilde yayalım.

Muhallebinin üzerini spatula yardımı ile düzleyelim.

Tatlımızı buzdolabına kaldırıp soğumasını ve güzelce kıvam almasını sağlayalım. Soğuyan tatlımızı buzdolabından alarak ince ince dilimleyelim ve ardından spatula yardımı ile kıvırarak rulo şeklini verelim. Bu aşamada spatulayı su ile ıslatabilirsiniz.

Ev yapımı kazandibi tatlınız hazır.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO