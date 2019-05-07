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Kazandığı tazminata sevinemedi

AA

Antalya'da, çalıştığı hastanenin genel koordinatörünün kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek açtığı tazminat davasını kazanan ambulans şoförü, alacağı miktarın yargılama giderlerine ancak yettiğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Ambulans şoförü İsa Minnetoğlu, "Kazandığım tazminata sevinemedim. Olaydan sonra altı ay işsiz kaldım. Mahkemelere gidip gelirken para harcadım. Yaşadığım mağduriyet ve yediğim küfürler yanıma kar kaldı" dedi

antalya ambulans şoförü

Antalya'da, çalıştığı hastanenin genel koordinatörünün kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek açtığı tazminat davasını kazanan ambulans şoförü, alacağı miktarın yargılama giderlerine ancak yettiğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor.

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan İsa Minnetoğlu, 2014'de görev yaptığı hastanenin genel koordinatörü T.A'ya kendisini tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık tehdit ve hakaret suçlarından 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığı tutuklamadı.

Minnetoğlu, daha sonra T.A. aleyhine 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sanığın davacıya 6 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

T.A'nın avukatı istinaf başvurusu yaparak karara itiraz etti.

İstinaf başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince, olayların gelişimi nazara alındığında iş ilişkilerinden kaynaklı tartışmalar olduğunun gözlemlendiği, davalının sözlerinin tehdit değil sadece hakaret niteliği taşıdığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Mahkemenin 6 bin liralık tazminatı yüksek bularak 3 bin liraya düşürdüğü kararında, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Davalının gerçekleştirdiği eyleminin niteliği ve davacıda meydana getirdiği etkileri, olayların gelişim seyri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi hususlar bir arada değerlendirildiğinde davacı lehine hükmedilen tazminat miktarı yüksek belirlenmiş olup, davalının istinaf başvurusunun kabulüyle daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi amacıyla hükmün düzeltilmesi gerekir."

Davalının istinaf başvurusunun kabulüne karar veren mahkeme, 3 bin liralık manevi tazminatın 4 Haziran 2014'ten itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Mahkeme avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 2 bin 725 lira vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacıya, yine aynı miktardaki ücretin de davacıdan alınarak davalıya ödenmesini kararlaştırdı.

İsa Minnetoğlu, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceli çalıştığı özel hastanenin genel koordinatörünün, ambulans şoförlerine elinde beyzbol sopasıyla tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

Bu durumun sık sık tekrarlanması üzerine yaşadıklarını kayda alarak mahkeme başvurduğunu belirten Minnetoğlu, "Diğer şoför arkadaşlar korktukları için dava açmadılar. Bir şoför arkadaşımız daha şikayetçi olmuş olsaydı, sanık hapse girecekti." dedi.

"Bölge Adliye Mahkemesi kazandığım 6 bin liralık tazminatı 3 bin liraya düşürdü." ifadesini kullanan Minnetoğlu, ödeyeceği mahkeme ve avukat masraflarının 3 bin lirayı bulduğunu aktardı.

Minnetoğlu, "Kazandığım tazminata sevinemedim. Olaydan sonra 6 ay işsiz kaldım. Mahkemelere gidip gelirken para harcadım. Yaşadığım mağduriyet ve yediğim küfürler yanıma kar kaldı. Yasal mücadeleme devam edeceğim." diye konuştu.

 

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