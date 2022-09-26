İtalyan nüfusunu azaltmak için Afrika'dan Avrupa'ya planlı bir kitlesel yer değiştirmenin yapıldığına inanmaktadır. 2022 yılında, kızını aşılatmaması ve 0-19 yaş arası birinin COVID-19'dan ölme olasılığının yıldırım çarpması ile aynı olduğunu iddia etmesi gibi aşılar ve COVID-19 konusundaki bazı tutumları nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştır.