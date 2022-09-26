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Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

İtalya'da erken seçimin yankıları sürüyor. Oy sayımı devam ederken, üçlü partili sağ ittifakı seçimi açık ara farkla önde götürüyor. Partinin başını çeken Giorgia Meloni, seçimi kazanırsa ülkenin ilk kadın başbakanı olacak. İşte, Giorgia Meloni'nin hayatına dair tüm detaylar...

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  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    İtalya'da yapılan erken genel seçimden sonra oy sayımı devam ediyor. Gelen son bilgilere göre; Meloni'nin başı çektiği üçlü partili sağ ittifakı seçimi yüzde 43.3 oyla önde götürüyor. Eğer, Meloni seçimi kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma unvanını kazanacak. Peki, ülkenin yeni lideri olmaya en yakın isim olan Giorgia Meloni kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, detaylar...
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    GİORGİA MELONİ KİMDİR?

    İtalya'nın Kardeşleri partisinin Genel Başkanı olan Giorgia Meloni; Matteo Salvini'nin Lig partisi ile Silvio Berlusconi'nin "Forza İtalia"sını da içine alan üç partili sağ ittifakın lideri.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    GİORGİA MELONİ NERELİDİR?

    1977 yılında Roma'da doğan parti liderinin babası Sardunyalı, annesi ise Sicilyalı.

    1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katılarak, siyasi hayatına ilk adımı attı.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    Öğrencilik yıllarında öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar)'ı kurdu. Aynı zamanda öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    Meloni, öğrencilik yıllarında siyasetle uğraşırken bir yandan Roma'nın bir gece kulübünde dadı, garson ve barmen olarak çalıştı.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    GİORGİA MELONİ HANGİ PARTİYE ÜYE?

    Meloni, Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte sağcı İtalya Kardeşleri partisinin kurucu ortağıdır. 8 Mart 2014 tarihinde parti başkanlığına seçilmiştir. 2006'dan beri İtalya Temsilciler Meclisi üyesidir.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    Meloni sık sık yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle suçlanmıştır; İtalyan hükümetinin yasadışı göçmenleri desteklediğini iddia etmektedir.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    İtalyan nüfusunu azaltmak için Afrika'dan Avrupa'ya planlı bir kitlesel yer değiştirmenin yapıldığına inanmaktadır. 2022 yılında, kızını aşılatmaması ve 0-19 yaş arası birinin COVID-19'dan ölme olasılığının yıldırım çarpması ile aynı olduğunu iddia etmesi gibi aşılar ve COVID-19 konusundaki bazı tutumları nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştır.
  • Kazanırsa İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak! Giorgia Meloni kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Giorgia Meloni'nin biyografisi!

    Giorgia Meloni'nin TV muhabiri olan erkek arkadaşı Andrea Giambruno ile bir kızı bulunuyor.

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