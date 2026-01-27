Habertürk
        Kazara tetiğe dokundu, başından vuruldu!

        Kazara tetiğe dokundu, başından vuruldu!

        Düzce'de babasının tabancasıyla kazara kendini vuran 18 yaşındaki Egemen Çengel, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:58
        Kazara tetiğe dokundu, başından vuruldu!
        Düzce'de önceki gün evde babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen Çengel (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Egemen Çengel, evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Tabancadan çıkan mermi, Cengel'in başına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Egemen Çengel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hastanede ameliyat edilen Egemen Çengel, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

