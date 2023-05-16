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Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık alanda bulunan yaklaşık 3 haftalık karaca yavrusunun bakımı Kazdağları Milli Parklar Şefliğince yapılacak

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  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden vatandaşlar, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu alıp özel bir veteriner kliniğine götürdü.
  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    İlk muayenesinde sağlık sorunu olmadığı tespit edilen karaca, gerekli bakım ve aşıları yapılıp biberonla süt içirildikten sonra Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol’a teslim edildi.
  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    Anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatılacağı, sonuç alınamaması halinde yavrunun bakımının Kazdağları Milli Parklar Şefliğince yapılacağı öğrenildi.
  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    Karacanın tek başına yaşamını sürdürecek seviyeye gelene dek bakım merkezinde kalacağı ve büyüdüğünde tekrar alındığı yere, doğaya bırakılacağı bildirildi.

     
  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    Yavru karacanın muayenesini yapan veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, hayvanın iç, dış parazitlerini temizleyip vitaminlerini uyguladıklarını söyledi.

     
  • Kazdağları'nda bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

    Çınar, daha sonra karacayı milli parklar yetkililerine teslim ettiklerini dile getirdi.

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