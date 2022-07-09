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Güneydoğu’nun Efes’i: Dara Antik Kenti

Mardin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Oğuz Mahallesi´nde bulunan 5 bin yıllık Dara Antik Kenti, kayalara oyularak yapılan oda mezarları, sarnıçları, surlarıyla her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle dinsel, sosyal ve ticari anlamda büyük bir öneme sahip olan antik kent binlerce yıllık tarihiyle göz kamaştırıyor

Kazdıkça tarih fışkırıyor! İşte Güneydoğu’nun Efes’i: Dara
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İzmir´deki Efes Antik Kenti´ne benzerliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin 'Efes'i olarak da anılan Mardin´deki Dara Antik Kenti, kayalara oyularak yapılan oda mezarları, surları, kapıları, köprüleriyle öne çıkıyor. Mardin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Oğuz Mahallesi’nde bulunan 5 bin yıllık antik kentten çıkan buluntular her geçen gün yeni bir gizemi açığa çıkarıyor. Tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti, 1986 yılından beri kazılıyor.

DARA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Doğu’daki son kalesi olarak kabul edilen Dara, ismini ise Pers Kralı III. Darius’tan alıyor. Tarihi kaynaklarda Pers Kralı III. Darius’un (MÖ 336-330) Büyük İskender’e (MÖ 336-323) karşı yaptığı savaşta öldüğü yerin, sonrasında Dara olarak adlandırıldığı ve Dara isminin kökeninin buraya dayandığı belirtiliyor.