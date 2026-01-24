Habertürk
        Kazımcan Karataş: Hocamız gençlere çok önem veriyor - Galatasaray Haberleri

        Kazımcan Karataş: Hocamız gençlere çok önem veriyor

        Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, 3-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından, "Hocamız gençlere çok önem veriyor, ikili ilişkileri gayet iyi" dedi.

        Giriş: 24.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:48
        "Hocamız gençlere çok önem veriyor"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, galibiyeti değerlendirdi.

        "İKİNCİ YARIDA DOĞRU OYUNU OYNADIK"

        Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde alınan sonucun takıma moral verdiğini belirten Kazımcan, "Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir puan aldık. Bu maçta da 3 puanı aldığımız için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu oynadık ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZ GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYOR"

        Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara yaklaşımına da değinen Kazımcan Karataş, "Hocamız gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri çok iyi. Bu da benim sahada kendimi güvende hissetmemi sağlıyor" dedi.

        "TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Genç futbolcu, zorlu şartlara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederek, "Bu zor şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

