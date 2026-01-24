Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, galibiyeti değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde alınan sonucun takıma moral verdiğini belirten Kazımcan, "Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir puan aldık. Bu maçta da 3 puanı aldığımız için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu oynadık ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara yaklaşımına da değinen Kazımcan Karataş, "Hocamız gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri çok iyi. Bu da benim sahada kendimi güvende hissetmemi sağlıyor" dedi.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Genç futbolcu, zorlu şartlara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederek, "Bu zor şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.