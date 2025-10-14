Keanu Reeves kız arkadaşı Alexandra Grant ile kırmızı halıda öpüştü

Keanu Reeves, yeni filmi 'Good Fortune'un galasında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alexandra Grant'in desteğini aldı.

Çift, New York'taki AMC Lincoln Square Tiyatrosu'nda gerçekleşen galada, fotoğrafçıların önünde el ele, göz göze poz verdi.

2023'ten bu yana birlikte olan 61 yaşındaki Keanu Reeves ile 52 yaşındaki Alexandra Grant, bir ara objektiflere karşı öpüştü.

Keanu Reeves'e galada ayrıca rol arkadaşları; Aziz Ansari ve Sandra Oh da eşlik etti. Ansari, filmde başrol oynamanın ve yönetmenlik yapmanın yanı sıra filmin senaryosunu da yazdı.

ABD'de 17 Ekim'de gösterime girecek olan, ülkemizdeki gösterim tarihi henüz netlik kazanmayan 'Good Fortune' filminde; 'Gabriel', bir 'bütçe koruyucu meleği'dir. Bir gün, 'Jeff' adında zengin bir sosyetik için tuhaf işler yapan şanssız bir adam fark eder. 'Gabriel', adamın durumuna müdahale ederek, 'Jeff' gibi zengin olmanın, iki adamın hayatlarını değiştirerek sorunlarını çözmeyeceğini ikna etmeye çalışır. Adamın sorunları 'Jeff'in serveti tarafından çözülürken bu gösteride başarısız olan 'Gabriel', kanatlarını kaybeder ve insanlar arasında yaşamak üzere dünyaya gönderilir.