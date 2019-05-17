3 tahliye kapağı açıldı

Mustafa Uc'un haberine göre, mevsimin aşarı yağışlı geçmesi nedeniyle maksimum doluluk seviyesine ulaşan Keban Baraj gölünde su tahliyesi yapıldı. 845 Bin m3 su kodu bulunan barajda bu yıl 844 Bin m3 su biriktiği bildirildi. Doluluk seviyesine ulaşan barajda üç tahliye kapağı açılarak fazla su Murat Nehri'ne tahliye edildi.

Kapakların açılmasıyla Keban baraj gölünde görsel şölen yaşandı. Seyrine dolum olmayan su tahliye işlemini birçok vatandaş yerinde izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı yaptığı açıklamada, “Allah’a hamdolsun Son üç yıldır büyük bir kuraklık vardı. Biz bunun sıkıntısını çok yaşadık. Hamdolsun bu yıl barajlarımız doldu. Bugün de 844 koduna çıktı barajımızdaki su seviyesi. Ve bugün barajdaki üç kapak açıldı. Sular tahliye edildi. Tabi enerji üretilmeden gitti bu su. Bunun da biraz hüznü var. İnşallah bu su Karakaya barajında enerjiye dönüştürülür. Barajda ilk tahliye kapağı 1984 yılında açılmıştı. 2004 yılında yine açılmıştı. Bu günde üç tahliye kapağı açıldı. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah memleketimize Rabbim daha bereketli yağmurlar verir” dedi.

Yöre sakinlerinden Hasan Doğan yaptığı açıklamada, “Barajımız en son 2004 yılı Nisan ayında açılmıştı. Yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez bu görüntüyü alıyoruz. 15 yıl sonra bu güzel görüntüyü görmek isteyen insanlarımız buraya akın etti. Keban barajını besleyen Karasu, Murat ve Peri nehirlerinden bol su gelmesinden dolayı şuan barajımız 844 su koduna gelmiş bulunmakta. Bu nedenle barajda şuanda tahliye savakları açılmış durumda. Şuanda 3 tahliye savağı açıldı. Şuan çok güzel bir görsel şölen var.” dedi.

Keban Baraj Gölünde en son 2004 yılında su tahliye işlemi yapılmıştı. 2004 yılında 843.57 koduna ulaşan barajda 10 gün süreyle kapaklar açık tutularak su tahliye edilmişti.