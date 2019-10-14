Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Üretici Derneği (EÜD),Ankara-Kızılcahamam’da iki günlük bir toplantıda bir araya geldi. Geçen hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleşen toplantıda, elektrik üretim sektörünün sorunları tartışıldı, çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Peki, enerji yönetiminin iki gün boyuncu sektörü dinlediği, zaman zaman değerlendirmelerde bulunduğu toplantılarda neler konuşuldu? Başlık başlık ilerleyelim.

KEBAN’DA SU BEREKETİ: Türkiye’nin, aralarında Keban’ın da bulunduğu en büyük barajları, Fırat Havzası üzerinde bulunuyor. Keban’da elektrik üretiliyor, akan su havzadaki diğer barajda tutuluyor. Bu su, bir kez daha üretim için değerlendiriliyor. Keban, Karakaya, Atatürk bu sudan yararlanıyor ve elektrik üretiyor. Bu nedenle Keban’ın tuttuğu su miktarı, elektrik üretimi ve planlamasında önemli bir yer tutuyor. Keban’da, su seviyesinin yüksek olduğu, nisan ayına kadar belli bir planlama dahilinde suya dayalı üretimin devam edeceği mesajı verildi. Hidroelektrik santrallerden (HES) üretilen elektriğin birim maliyeti, kuruş düzeyinde hesaplanıyor. Suyun payı arttıkça, ortalama birim üretim maliyeti düşüyor.

YENİLENEBİLİR TEŞVİKLER: Sektör; başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan üretim yatırımlarına teşvik uygulamasının uzatılmasını istedi. dolar üzerinden elektrik alım garantili teşvik uygulaması, 2020 yılının sonunda dolacak. Bu sürenin, en az 1 yıl uzatılması istendi.

“AL YA DA ÖDE” SORUNU: Doğalgazla çalışan santraller, bu yıl öngördükleri miktarda elektrik üretemediler. Bazı üreticiler, BOTAŞ’tan, bu yıl için taahhüt ettikleri gazı çekemedi. Santrallerin, BOTAŞ’a karşı, taahhüt ettikleri miktarda gazı çekemedikleri için “al ya da öde” yükümlülüğü gündeme geldi. Bu konu da konuşuldu. Enerji yönetimi, BOTAŞ’ın tedarikçi ülkelere (Rusya ve diğerleri) “al ya da öde”ye girmemesi halinde, içeride üreticilere bu yönde bir yaptırım uygulamayabileceği mesajını verdi. Bu konuda henüz kessin karar verilmedi.

ÜRETİM MALİYETLERİ: Sektör, üretim maliyetlerindeki artıştan da yakındı. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketinin maliyet üzerinde ciddi baskı oluşturduğu vurgulandı.