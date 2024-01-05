Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nın gözdesi: Balkız
Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda bulunan yavru lama Balkız, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Giriş: 05.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:45
1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 18 dönümlük alanda 38 tür hayvana ev sahipliği yapıyor.
2
Hayvanlar parkının sevimli sakinlerinden anne lama, 1 ay önce doğum yaparak Balkız ismi verilen yavrusunu dünyaya getirdi.
3
Parkın gözdesi haline gelen yavru lama, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
4
5
6
7
8
9
10
11
12