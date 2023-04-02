Stat: Aktepe
Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Hamza Gür, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 64 Aykut Çeviker), Melih İnan (Dk. 65 Caner Aktaş), Bekir Karadeniz (Dk. 83 Alpay Çelebi), Bardhi (Dk. 46 Anderson), Malle (Dk. 46 Abdullah Aydın), Dembele
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Rotman, Erol Can Akdağ, Ogün Bayrak (Dk. 64 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demirci (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Mata (Dk. 77 Adeniyi), Leya (Dk. 64 Ozan Papaker)
Gol: Dk. 3 Mata (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Awuku, Dk. 56 Ogün Bayrak, Dk. 76 Muhammed Bayır (Tuzlaspor)
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