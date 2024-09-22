Keçiörengücü: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Mame Biram Diouf'un golleriyle galip gelen Keçiörengücü, puanını 9'a yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 42. dakikalarda Mame Biram Diouf attı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 9'a yükseltirken, Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.