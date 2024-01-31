Kedi Otu Faydaları ve Zararları: Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır, Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler?

Kedi Otu Faydaları ve Zararları: Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır, Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler?

Kedi otu faydaları ve zararları: kedi otu çayı nasıl yapılır, sağlığa faydaları ve zararları neler? Bitkisel tedaviler yalnızca ülkemizde değil pek çok Avrupa ülkesinde de uygulanmaktadır. Belirli rahatsızlığa sahip olan kişiler bitkisel tedavilerden çoğu zaman şifa bulmaktadır. İşte, o bitkilerde biri de kedi otudur. Kedi otu faydaları ve zararları: Kedi otu çayı nasıl yapılır, sağlığa faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.

Sakinleştirici ve anksiyolitik etkileriyle bilinen kedi otu, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü, Kuzey Amerika’da da yetişen bir bitkidir. Tıbbi olarak da kullanılabilen kedi otu, yaprakları ve çiçekleri kurutulduktan sonra çay olarak tüketilebilmektedir. Kedi otu nedir? Faydaları nelerdir? Kedi otu çayı nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Kedi otu faydaları İbrahim Saraçoğlu. Kedi otu zararları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kedi Otu Nedir?

Pembe ve beyaz çiçeklere sahip bir bitki türü olan kedi otu, “valeriana officinalis” olarak adlandırılır. Bu kelime "güçlü" anlamına gelmektedir. Neredeyse 2. yüzyılda keşfedildiği bilinen kedi otu; hayvan otu, cadı otu ve kokar kök adıyla da bilinmektedir.

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Çeşitli Avrupa ülkelerinde reçetesiz sayılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiye ülkemizde kedi otu kökü de denilir. Türkiye'de ortalama 10 türü görülür. Ülkemizde Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendiliğinden doğal ortamlarında yetişen bitki, kahverengi ormanların bulunduğu bölgelerde uyum sağlamaktadır. Özel olarak yetiştirilmek istenildiğinde Mart veya Nisan gibi tohumlar seraya ekilir. Mayıs ayı geldiğinde büyüyen fideler toprağa aktarılır. Eylül ve Ekim ayı geldiğinde ise toplanmaya başlanır. Etkisini kaybetmemesi için kurutulacak kedi otlarının 40 derecenin altında kurutulması gereklidir.

Kedi otu bitkisinin çekici bir görüntüsü vardır ancak köklerinin kokusu pek hoş değildir fakat bu koku kedilerin oldukça hoşuna gider. Bitkinin toprağını kazıp kökünü çıkarmaya çalışırlar. Bu nedenle bu bitkiye kedi otu denmiştir.

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Kedi Otu Faydaları

Sakinleştirici bir etkiye sahip olan kedi otu bu özelliğinden dolayı özellikle psikolojik rahatsızlıklarda bitki çayı olarak tüketilmektedir.

Beyni rahatlatarak uykuyu düzenlenme etkisi vardır. Verimli bir şekilde uyuyamıyorsanız çözümü kedi otunda bulabilirsiniz.

Huzursuz bacak sendromunu iyileştirir.

Panik atak gibi ruhsal problemlerin tedavisinde tercih edilir. Beyni ve bedeni sakinleştirir.

Kan basıncını dengeler; böylece stres ve kaygıda ortadan kalkar.

Kalp ve damar sağlığını korumada etkilidir. Yüksek tansiyonu düşürür.

Regl sancılarını ve ağrılarını dindirmek için oldukça faydalıdır. Kedi otunun bu özelliği sayesinde ağrı kesicilere ihtiyacınız kalmayacaktır.

Ağrı kesici özelliğinden dolayı özellikle kas ağrıları, baş ağrıları, kemik ve eklem ağrıları için etkili olmaktadır.

Migren şikâyetlerinizin sona ermesini sağlayabilir.

Sakinleştirici ve iyileştirici etkisi itibariyle pek çok uzman tarafından tavsiye edilir.

Nefes darlığını giderir.

Hazımsızlık etkilerini azaltmaya yardım eder.

Menopoz dönemi etkilerinin şiddetini azaltır.

Sinüzit tedavisinde destekleyicidir.

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Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Kedi otu çayının nasıl hazırlandığı en merak edilen konulardan biridir. Bu çay, otun yaprakları ve çiçekleri kaynatılarak hazırlanmaktadır. İşte, keti otu çayı yapımı:

Malzemeler:

1-2 çay kaşığı kedi otu yaprağı veya çiçeği,

1 bardak su,

İsteğe bağlı olarak bal ya da limon.

Yapılışı:

Öncelikli olarak bir su bardağı suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra 1 ya da 2 çay kaşığı kadar kedi otu yaprağı ya da çiçeği ekleyin. 5-10 dakika kadar suyun içinde demlemeye bırakın. Demlenme süresinin bitmesiyle çayı süzün. Dilerseniz çaya bal veya limon da ekleyebilirsiniz. Soğuk ya da sıcak servis yapabilirsiniz.

Kedi Otu Nasıl Kullanılır?

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Kedi otunun kullanım alternatifleri oldukça fazladır. Dileyen çay olarak tüketebilirken dileyenler kapsül formunda ya da yağ olarak tüketebilir. Yaprakları ve çiçekleri, kaynamış suya ekleyerek çay olarak tüketilebilir. Kedi otunun çiçeklerinden elde edilen kedi otu yağı; stres, ağrı ve kaygı için rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Otun yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen özütlerin kapsüllerle ambalajlanmasıyla kapsül şeklinde de piyasaya sürülmektedir. Tentür ederek: Otunun yaprakları ve çiçeklerinin alkolle özütlenmesiyle elde edilir. Çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılır.

Kedi Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Stres ve kaygının doğal çözümü olan kedi otu başta İbrahim Saraçoğlu olmak üzere pek çok uzman tarafından tavsiye edilmektedir. Kedi otu sinirleri yatıştırır. Nevrasteni ve histeri için yararlıdır. Ateş düşürücüdür, spazmı çözer. Sinirsel baş ağrılarını, sinirsel çarpıntıları giderir. Tıbbi kedi otunun kökünden elde edilen kedi otu esansı histeri ve epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca baş dönmesi, otomobil tutması ve heyecanlanma hallerinde de kullanılır.

Kedi Otu Zararları

Kedi otunun bilinçsiz tüketimi size yan etki olarak dönüş sağlayacaktır. 2 haftadan uzun bir süre kedi otu tüketiminde baş ağrısı görülebilir. Yine aynı süreden sonra bağımlılık hissi oluştuğundan ötürü kişi sürekli kedi otu çayını içmek isteyebilir. Bu sebeple günde 2 fincandan fazla kedi otu tüketilmemelidir. Kedi otunu kullanırken eş zamanlı olarak ilaç da kullanıyorsanız sersemlik ve halsizlik görülebilir. Alkol ve sigara tüketenlerin kedi otu kullanması rahatsız edici baş dönmelerine sebebiyet verebilir. Uyanıklık ve dikkat gerektiren işlerde çalışıyorsanız kullanmamanız önerilir. Aşırı kullanımda depresyon riski oluşturabilmektedir. Dozajının fazla olması durumunda göz bulanıklığına sebep olabilir. Gerek hamilelik gerekse emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez. Kronik hastalığı olanlar da kedi otunu kullanırken çok dikkatli olmalıdır.

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