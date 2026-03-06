Kedidili Pasta Tarifi

Kedidili Pasta İçin Gerekli Malzemeler

Tabanı İçin:

2 paket kedidili bisküvi 1 su bardağı süt (ıslatmak için)

Muhallebisi İçin:

1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta sarısı 1 paket vanilin 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin (isteğe bağlı):

Kakao Hindistan cevizi Çilek, muz gibi meyveler Çikolata sosu

Kedidili Pasta Nasıl Yapılır?

Muhallebinin Hazırlanması

Derin bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı alınır. Çırpma teli ile pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Koyulaşıp göz göz olunca ocaktan alınır. İçine tereyağı ve vanilin eklenir, karıştırılır. Daha pürüzsüz bir kıvam için mikserle 2-3 dakika çırpılabilir.

Muhallebi 5 dakika kadar ilk sıcaklığını atması için bekletilir.

Kedidili Bisküvilerin Dizilmesi

Orta boy dikdörtgen bir borcam ya da kelepçeli kalıp hazırlanır. Kedidili bisküviler süte hızlıca batırılıp çıkarılır. Çok uzun süre süt içinde bekletilmemelidir; aksi halde dağılabilir.

Islatılan bisküviler kalıbın tabanına yan yana dizilir.

Katların Oluşturulması

Hazırlanan muhallebinin yarısı bisküvilerin üzerine dökülür ve spatula ile düzeltilir.

Ardından tekrar süte batırılmış kedidili bisküviler ikinci kat olarak dizilir. Üzerine kalan muhallebi dökülerek yüzeyi düzgünleştirilir.

Dinlendirme Süreci

Pasta oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır. En az 3-4 saat, tercihen 1 gece dinlendirilmelidir. Bu süre zarfında bisküviler kremayla bütünleşerek yumuşar.

Üzeri Nasıl Süslenir?

Soğuyan pastanın üzerine kakao elenebilir. Çikolata sosu gezdirilebilir. Dilimlenmiş çilek, muz veya Hindistan cevizi ile süslenebilir. Damla çikolata ya da file badem de hoş bir dokunuş sağlar.

Kedidili Pasta Yapmanın Püf Noktaları

Bisküviler süte kısa süre batırılmalıdır.

Muhallebi topaklanmaması için sürekli karıştırılmalıdır.

Daha hafif bir tat için şeker miktarı azaltılabilir.

Pastanın tam kıvam alması için yeterli süre dinlendirilmelidir.

Farklı Kedidili Pasta Çeşitleri

Meyveli Kedidili Pasta

Muhallebi katlarının arasına doğranmış çilek veya muz eklenebilir.

Çikolatalı Kedidili Pasta

Muhallebiye kakao eklenerek ya da çikolata eritilerek farklı aroma elde edilebilir.

Krem Şantili Versiyon

Muhallebi yerine krem şanti ve labne karışımı kullanılabilir.

Kedidili Pasta Kaç Gün Saklanır?

Buzdolabında hava almayan kapta 2-3 gün tazeliğini korur. Ancak en iyi kıvamı ilk 24 saat içinde verir.

Yaklaşık Kalori Bilgisi

Kullanılan malzemelere göre değişmekle birlikte bir dilim ortalama 250-350 kalori arasındadır.

Kedidili pasta, fırın gerektirmeyen, pratik hazırlanışı ve hafif lezzetiyle herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tatlıdır. Kat kat dizilen yumuşak bisküviler ve ipeksi muhallebi birleşerek hem göze hem damağa hitap eden bir sonuç ortaya çıkarır. Özel günlerde şık bir sunum, günlük tatlı ihtiyacında ise hızlı bir çözüm sunan bu tarif, mutfağın en kurtarıcı lezzetlerinden biridir.