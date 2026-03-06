Canlı
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kedidili Pasta Tarifi

        Kedidili Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kedidili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pratikliği ve hafif lezzetiyle özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilen kedidili pasta, pişirme gerektirmeyen yapısıyla mutfakta vakit kazanmak isteyenlerin favori tatlıları arasında yer alır. Yumuşacık dokusu, kremalı yapısı ve isteğe göre meyve ya da çikolata ile zenginleştirilebilmesi sayesinde hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde rahatlıkla sunulabilir. Kedidili Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kedidili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm detaylarıyla kapsamlı anlatım…

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 10:10
        Kedidili Pasta Tarifi

        Kedidili Pasta İçin Gerekli Malzemeler

        Tabanı İçin:

        2 paket kedidili bisküvi 1 su bardağı süt (ıslatmak için)

        Muhallebisi İçin:

        1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta sarısı 1 paket vanilin 1 yemek kaşığı tereyağı

        Üzeri İçin (isteğe bağlı):

        Kakao Hindistan cevizi Çilek, muz gibi meyveler Çikolata sosu

        Kedidili Pasta Nasıl Yapılır?

        Muhallebinin Hazırlanması

        Derin bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı alınır. Çırpma teli ile pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır.

        Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Koyulaşıp göz göz olunca ocaktan alınır. İçine tereyağı ve vanilin eklenir, karıştırılır. Daha pürüzsüz bir kıvam için mikserle 2-3 dakika çırpılabilir.

        Muhallebi 5 dakika kadar ilk sıcaklığını atması için bekletilir.

        Kedidili Bisküvilerin Dizilmesi

        Orta boy dikdörtgen bir borcam ya da kelepçeli kalıp hazırlanır. Kedidili bisküviler süte hızlıca batırılıp çıkarılır. Çok uzun süre süt içinde bekletilmemelidir; aksi halde dağılabilir.

        Islatılan bisküviler kalıbın tabanına yan yana dizilir.

        Katların Oluşturulması

        Hazırlanan muhallebinin yarısı bisküvilerin üzerine dökülür ve spatula ile düzeltilir.

        Ardından tekrar süte batırılmış kedidili bisküviler ikinci kat olarak dizilir. Üzerine kalan muhallebi dökülerek yüzeyi düzgünleştirilir.

        Dinlendirme Süreci

        Pasta oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır. En az 3-4 saat, tercihen 1 gece dinlendirilmelidir. Bu süre zarfında bisküviler kremayla bütünleşerek yumuşar.

        Üzeri Nasıl Süslenir?

        Soğuyan pastanın üzerine kakao elenebilir. Çikolata sosu gezdirilebilir. Dilimlenmiş çilek, muz veya Hindistan cevizi ile süslenebilir. Damla çikolata ya da file badem de hoş bir dokunuş sağlar.

        Kedidili Pasta Yapmanın Püf Noktaları

        Bisküviler süte kısa süre batırılmalıdır.

        Muhallebi topaklanmaması için sürekli karıştırılmalıdır.

        Daha hafif bir tat için şeker miktarı azaltılabilir.

        Pastanın tam kıvam alması için yeterli süre dinlendirilmelidir.

        Farklı Kedidili Pasta Çeşitleri

        Meyveli Kedidili Pasta

        Muhallebi katlarının arasına doğranmış çilek veya muz eklenebilir.

        Çikolatalı Kedidili Pasta

        Muhallebiye kakao eklenerek ya da çikolata eritilerek farklı aroma elde edilebilir.

        Krem Şantili Versiyon

        Muhallebi yerine krem şanti ve labne karışımı kullanılabilir.

        Kedidili Pasta Kaç Gün Saklanır?

        Buzdolabında hava almayan kapta 2-3 gün tazeliğini korur. Ancak en iyi kıvamı ilk 24 saat içinde verir.

        Yaklaşık Kalori Bilgisi

        Kullanılan malzemelere göre değişmekle birlikte bir dilim ortalama 250-350 kalori arasındadır.

        Kedidili pasta, fırın gerektirmeyen, pratik hazırlanışı ve hafif lezzetiyle herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tatlıdır. Kat kat dizilen yumuşak bisküviler ve ipeksi muhallebi birleşerek hem göze hem damağa hitap eden bir sonuç ortaya çıkarır. Özel günlerde şık bir sunum, günlük tatlı ihtiyacında ise hızlı bir çözüm sunan bu tarif, mutfağın en kurtarıcı lezzetlerinden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
