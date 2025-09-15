Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kedilerin gizli dili: Mırlamanın arkasındaki gerçekler

        Sinirli mi yoksa aç mı? Kedilerin mırlamasının gizemli dili

        Kedilerin mırlaması çoğu zaman mutlulukla ilişkilendirilse de, bu sesin ardında korku, stres ya da acı da yatıyor olabilir. Peki, patili dostlarımız ne anlatmak istiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgi mesajı mı, yardım çığlığı mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yavruyken anneleriyle bağ kurmak için mırlayan kediler, büyüdüklerinde de duygularını ve ihtiyaçlarını bu sesle ifade etmeyi sürdürüyor. Ancak mırlamanın anlamı her zaman aynı değil.

        Penguenler hakkında şaşırtıcı bilgiler
        Penguenler hakkında şaşırtıcı bilgiler
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu

        KEDİLERDE MIRLAMA VE ANLAMI

        Kedilerin nefes alıp verirken belirli bir frekansta çıkardıkları titreşimli ses, yani mırlama, yavruluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder. Yavru kediler, dünyaya geldikleri ilk andan itibaren anneleriyle bağ kurmak için mırlarlar. Büyüdüklerinde ise hislerini ifade etmek, iletişim kurmak ve bazı bilimsel bulgulara göre ağrılarını hafifletmek için bu davranışa başvururlar.

        REKLAM

        KEDİLERİN İLETİŞİM ARAÇLARI

        Kediler, hem kendi türleriyle hem de diğer canlılarla iletişim kurarken farklı yöntemler kullanır. İnsanlara bir şey anlatmak için miyavlamak, kuyruk hareketleriyle ruh hallerini belli etmek, oyun oynamak istediklerinde kulaklarını öne yatırmak bu yöntemlerden sadece birkaçıdır. Mırlama ise kedilerin duygularını anlamada önemli ipuçları sunar. Mırlayan bir kedi genellikle mutlu veya heyecanlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki hırlama, korku, ağrı ya da agresyon gibi olumsuz durumların da göstergesi olabilir.

        MIRLAMANIN DİĞER DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ

        “Kediler neden mırlar?” sorusuna tek bir yanıt vermek mümkün değildir. Mutlu olduklarında da, korktuklarında ya da hastalandıklarında da mırlayabilirler. Bu nedenle mırlamanın anlamı, diğer davranışlarla birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin oyun sırasında mırlayan bir kedi muhtemelen mutludur. Ancak saklanan bir kedi kendi kendine mırlıyorsa, bu durum korku veya gerginliğe işaret edebilir.

        KEDİLERDE MIRLAMANIN NEDENLERİ

        MUTLULUK

        Kedilerin mırlamasının en bilinen nedeni mutluluktur. Rahat bir şekilde uzanmış ve keyfi yerinde olan kediler sık sık mırıldanır.

        BAĞ KURMA

        Mırlama, yavru kedilerde anneleriyle bağ kurmanın bir yolu olarak başlar. Bu davranış, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde insanlarla olan ilişkilerinde de devam eder.

        REKLAM

        KORKU VE ENDİŞE

        Stres veya korku yaşayan kediler, kendilerini sakinleştirmek amacıyla mırlayabilir.

        ACI VE RAHATSIZLIK

        Kedilerin mırlaması 20-150 hertz arasında titreşimler üretir. Bu frekansların kemik ve doku iyileşmesini hızlandırdığı bilinir. Bu nedenle kediler, ağrılarını hafifletmek veya iyileşme süreçlerini desteklemek için mırlayabilir. İlginç bir şekilde, bu titreşimlerin insanlar üzerinde de rahatlatıcı etkiler oluşturabileceği düşünülmektedir.

        SAVUNMA DAVRANIŞI

        Mırlamanın doğrudan savunma amaçlı bir işlevi olmasa da, kediler stres altındayken mırlayabilir. Yine de gerçek savunma davranışları genellikle tıslama, kulakları geriye yatırma ve tırnak çıkarma şeklinde görülür.

        REKLAM

        SİNİRLİLİK VE ÖFKE

        Bazı kediler sinirli olduklarında da mırlayabilir. Ancak bu her kedi için geçerli değildir. Mırlamanın doğru yorumlanması için kedinin vücut dili ve bulunduğu koşullar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

        KEDİLERİN DİLİNİ DOĞRU YORUMLAMANIN ÖNEMİ

        Kedi sahipleri için mırlamayı doğru okumak büyük önem taşır. Oyun sırasında mırlayan bir kedinin keyifli olduğu düşünülebilirken, gözleri büyümüş ve kulakları geriye yatmış halde mırlayan bir kedinin ise temas istemediği anlaşılmalıdır. Bu gibi durumlarda kedinin sakinleşmesine fırsat tanınmalı ve güven hissedeceği bir ortam sağlanmalıdır.

        Ayrıca uzun süredir ortalıkta görünmeyen ve kendi kendine mırlayan kedilerin yakından gözlemlenmesi gerekir. Kediler hastalıklarını gizlemeye meyillidir; bu yüzden davranış değişiklikleriyle birlikte mırlama da veteriner ziyaretinin gerekli olduğuna işaret edebilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"