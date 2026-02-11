NORMAL TÜYLERDEN FARKLI BİR YAPI

Bilimsel adı “vibrissae” olan kedi bıyıkları, normal tüylerden çok daha kalın ve derin köklüdür. Yalnızca burun çevresinde değil; göz üstlerinde, çene hattında, kulak yakınlarında ve ön bacaklarda da bulunur. Bu bölgeler, kedilerin çevreyi algılaması için kritik noktalardır.