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Kedilerin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisine rastlandı

Uzmanlar, 6 ila 14 yaşlarındaki otizmli çocukları olan 11 aileden kedi sahiplenmelerini istedi ve bu çocukları 18 hafta boyunca izledi. Çalışmada kedi beslemenin, otizmli çocuklarda hiperaktivite, dikkatsizlik, zorbalık ve yansıtma gibi davranış problemlerini iyileştirmeye yardımcı olduğu izlendi

Kedilerin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisi varmış
Kedilerin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisine rastlandı
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AA

International Business Times'ın haberine göre, Missouri Üniversitesi İnsan-Hayvan Etkileşimi Araştırma Merkezi uzmanları, 6 ila 14 yaşlarındaki otizmli çocukları olan 11 aileden kedi sahiplenmelerini istedi ve bu çocukları 18 hafta boyunca izledi.

Çalışmada kedi beslemenin, otizmli çocuklarda hiperaktivite, dikkatsizlik, zorbalık ve yansıtma gibi davranış problemlerini iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinin lideri Gretchen Carlisle, karşı karşıya oldukları duygusal sorunlar sebebiyle otizmli çocukların, köpekten ziyade kedi beslemelerinin daha uygun olabileceğini söyledi.

Carlisle, köpeklerin havlamasının, çocuklarda duygusal tepkimelere yol açabileceği, çoğunlukla sessiz kalan kedilerle ise böyle bir sorun yaşanmayacağını aktardı.

Çalışmanın ayrıntıları "Journal of Pediatric Nursing" dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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