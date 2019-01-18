Görüntüler büyük tepki çekti



Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G.,bir kediye yaptığı işkence videosunun sosyal medya üzerinden yayılması ve tepki oluşması üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İŞLEM BAŞLATILDI

DHA'nın haberine göre, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Hakan G., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Hakan G. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nu kapsamında işlem başlatıldı. Hakan G.'nin akıl sağlığının incelenmesine karar verildi. Hakan G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. Şüpheli Hakan G. hakkında hastanenin vereceği sağlık raporuna göre işlemlere devam edileceği öğrenildi.