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        Haberler Gündem Güncel Kediyi yakalamak isterken 5. kattan düştü | Son dakika haberleri

        Kediyi yakalamak isterken 5. kattan düştü

        Samsun'un Atakum ilçesinde kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen 14 yaşındaki Z.E.A. isimli kız çocuğu, yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:17 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:17
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        Kediyi yakalamak isterken 5. kattan düştü
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        DHA'nın haberine göre; olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3528 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.A. isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın 5’inci kattaki dairesinde kedisini yakalamaya çalıştığı sırada balkondan toprak zemine düştü.

        Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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