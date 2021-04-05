Kefaret dizisi 20. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu’nun teklifini kabul eder. Kefaret 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 20. son bölüm...

KEFARET 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) April 4, 2021

KEFARET 20. BÖLÜM ÖZETİ

Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer’i aramaya başlar. Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur. Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu’nun kaçmasına göz yumar.

Zeynep, Zafer’in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu’yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem’i kovarken Sinan da kaçan Arzu’nun peşine düşer.