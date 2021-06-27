Kefaret bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un aldığı Kefaret dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında yer almayacak.

KEFARET DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yapım şirketi dizinin gününde değişiklik yaptığı için pazar akşamları Kefaret ekrana gelmeyecek.

Kefaret dizisi 1 Temmuz'dan itibaren Perşembe akşamları saat 20:00'de Fox Tv'de olacak.

KEFARET SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar.

Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.