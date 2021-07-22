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Kefaret yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kefaret bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat'ın yer aldığı Kefaret dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Perşembe akşamları yayınlanan Kefaret dizisinin bu akşam yayın akışında olmaması soruları da beraberinde getirdik. Peki Kefaret yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Kefaret yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kefaret bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

FOX TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kefaret'in yayınlanıp yayınlanmayacağı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. 22 Temmuz FOX TV yayın akışında görünmeyen dizi ile ilgili son durumu derledik...

KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kefaret, bu akşam Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizi 29 Temmuz Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Orta Direk Şaban
22.00 Kefaret (Tekrar)
01.00 Fulya İle Umudun Olsun
03.30 Orta Direk Şaban

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