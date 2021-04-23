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HaberlerGirişimcilikKeiretsu'dan Artiox’a 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım
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Artiox’a 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım geldi

Sanat yatırımlarında blockchain teknolojisi kullanarak kullanıcının dilediği miktarda yatırım yapabilmesini sağlayan yerli girişim Artiox, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.Tuncay Dakdevir ve Cemal Doğan tarafından Haziran 2019’da Ankara’da kurulan yerli girişim, sanat yatırımlarında değerli sanat eserlerine yatırım yaparken gereken yüksek giriş sermayesi bariyerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Girişimin, küçük yatırımcıların da sanat yatırımı yapabilmesini sağlayarak hem sanat yatırımlarını daha demokratik hale getirmeyi hedeflediği hem de bu marketin daha akışkan olmasını sağladığı kaydedildi

Keiretsu'dan Artiox’a 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım
HABERTURK.COM

Yayına geçtiği günden platformu üzerinden 2 milyon TL'lik sanat eseri alım-satımına aracılık eden yerli girişim Artiox, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Sanat marketi olarak faaliyet gösteren Artiox'un kurucu ortaklarından Tuncay Dakdevir, "Geçtiğimiz Ağustos ayında Artiox’u yayına alarak ilk eser arzlarımızı gerçekleştirdik. Artiox’ta listelenen sanat eserlerinin hepsi eksper onaylıdır, sigortalıdır ve her esere özel bir token bulunmaktadır. Böylece kullanıcılar tek bir sanat eserine yüklü miktarda fon ayırmak yerine kullanmak istedikleri fonlarını çeşitli eserlerle değerlendirerek kendilerine bir portföy oluşturabiliyorlar ve 7/24 aktif olan platformumuz sayesinde portföylerinin anlık değerlerini gözlemleyebiliyorlar" dedi.

Dijital sanat eserleri ile ilgili olarak NFT (non-fungible token) tarafındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de kaydeden Dakdevir, altyapılarının NFT ile temsil edilen dijital sanat eserlerini platformda listelemeye uygun olduğunu belirterek, "Ancak bu konuda gelişmelerin yatırımcı tarafına zarar vermeyecek şekilde ilerlemesini, dijital sanat eserleri tarafında taşların yerine oturmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Girişimin gelir modelini de anlatan Dakdevir, "Gelir modelimiz, eserler listelenirken koleksiyoner tarafından talep ettiğimiz bir listeleme komisyonu ve kullanıcıların gerçekleştirdikleri her işlemden aldığımız yüzde 0.5’lik alım-satım komisyonu. Geleneksel modellere göre çok düşük olan bu komisyon oranlarının sanat marketindeki dolaşımı arttırarak akışkanlık problemlerini çözdüğünü düşünüyoruz. Dünyada yıllık 65 milyar dolar üzerinde sanat market hacmi bulunuyor. Aldığımız bu yatırım Artiox’u daha geniş kitleler ile tanıştıracağız. Bu yılın sonuna doğru ise yurtdışı kullanıcılarımız ile buluşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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