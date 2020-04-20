Kek nasıl yapılır?

Mutfaktan taze taze yayılan kokusuyla pamuk gibi kabarmasıyla yapması kolay yemesi aşırı keyifli olan Kek tarifini sizlere aktarıyorum. İçerisine limon kabuğu, portakal kabuğu koyarak, kakaolusu ayrı lezzetli tahinlisi ayrı lezzetli olan kekin sade yapımını sizlere aktaracağım.
Malzemeler;
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- İsteğe bağlı olarak 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Kekin Yapılışı;
- Yumurtalar ve toz şekeri bir mikserle krema haline gelene kadar karıştıralım.
- Süt, rendelenmiş limon kabuğu ve zeytinyağını karışımın içerisine atıp karıştırmaya devam edelim.
- Keki iyi kabartmak için unu eleyerek kullanmamız gerekir.
- Vanilya ve kabartma tozu ekleyin.
- Tüm malzemeleri karıştırmaya devam edin.
- Kalıbımızı tereyağı ile yağlayıp, kek harcını kalıbın içerisine koyalım.
- Kalan harcı kabın içerisinden kaşıkla güzelce sıyırıp kalıbımızın üzerindeki kek harcını düzgün bir şekilde yayalım.
- Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.
- Dinlendirdiğiniz kekinizi ters çevirip kalıptan çıkarın.
- Dilimledikten sonra kekimizi servis edebilirsiniz.
Kekin Püf Noktaları;
- Kekiniz pişene kadar fırının kapağını açmayınız.
- Keki dinlendirdikten sonra dilimlere ayrın.
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