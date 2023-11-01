Kelaynağa 'kırmızı' koruma

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Koruma kontrol faaliyetleri, bilinçlendirme ve özellikle istasyondaki çalışmalar ile Birecik'te bulunan kelaynaklar, göçe gönderilecek sayıya ulaştı. Göçe gönderilen kuşların rotası da GPS yöntemiyle takip edildi.

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Kanatlarına takılan GPS ile izlenen kelaynakların göç rotasının Fırat Nehri güneyi, Suriye, Ürdün, Sudi Arabistan ve İsrail şeklinde olduğu belirlendi.