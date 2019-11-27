CHP Ekonomi Masası Üyesi ve Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu ziyaret etti.

'BU KOMPLO, CHP’YE DÖNÜKTÜR'

Öztrak, Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası ve tartışmalarıyla ilgili "Benim açımdan konu kapanmıştır" açıklamasıyla ilgili de "Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktür. Bunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Bunu da 2 gün önce söyledik ve dedik ki 'biz artık vatandaşımızın gerçek gündemine dönüyoruz'. Vatandaşımızın gerçek gündemi de işsizliktir, yoksulluktur, artan vergi yüküdür, ekonomideki durgunluktur" dedi.

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi’ne gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın İnce partimizin bir üyesidir. Bu parti kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Dolayısıyla Sayın İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir" diye konuştu.