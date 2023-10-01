Kemal Özdeş: Galip geldiğimiz için için mutluyum Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunun her iki yönünü de eşit oynamaya çalışıyoruz. Erken bulduğumuz goller, bu hava ve saha koşullarında skoru korumaya yönelik bir oyun çıkardı." ifadelerini kullandı.

Orta alan ve ön oyuncular arasındaki pas bağlantılarını doğru kuramadıklarını aktaran Kemal Özdeş, "Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyum. Önemli bir 3 puan aldık. Kazanma arzusu önemli. Fenerbahçe maçında fazlasına ihtiyacımız olacak. Bu puan ortalamalarında kalmak değerli. Eksiklerimiz tamamlandığında daha iyi bir takım ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise müsabakaya ilişkin, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beş dakika içinde 2 şut ve 2 gol. Beraberliği yakalayacağımız anda ilk devre 3-0 geride tamamladık. İkinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. 3-2 mağlup olduk. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.