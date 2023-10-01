Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kemal Özdeş: Galip geldiğimiz için için mutluyum - Kasımpaşa Haberleri

        Kemal Özdeş: Galip geldiğimiz için için mutluyum

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galip geldiğimiz için için mutluyum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunun her iki yönünü de eşit oynamaya çalışıyoruz. Erken bulduğumuz goller, bu hava ve saha koşullarında skoru korumaya yönelik bir oyun çıkardı." ifadelerini kullandı.

        Orta alan ve ön oyuncular arasındaki pas bağlantılarını doğru kuramadıklarını aktaran Kemal Özdeş, "Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyum. Önemli bir 3 puan aldık. Kazanma arzusu önemli. Fenerbahçe maçında fazlasına ihtiyacımız olacak. Bu puan ortalamalarında kalmak değerli. Eksiklerimiz tamamlandığında daha iyi bir takım ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

        VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise müsabakaya ilişkin, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beş dakika içinde 2 şut ve 2 gol. Beraberliği yakalayacağımız anda ilk devre 3-0 geride tamamladık. İkinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. 3-2 mağlup olduk. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"