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Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın 'inşaat firması' anısı sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Felaketin ardından binaların güvenilirliği tartışılırken Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan merhum oyuncu Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi

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  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kemal Sunal'ın bir inşaat firmasının reklam teklifini reddetmesi yeniden gündeme geldi. Gül Sunal, Kemal Sunal'ın reklamı neden reddettiğini anlattı.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Gül Sunal, "Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda." dedi.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Gül Sunal, ayrıca "Aylar önce Youtube kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi bir çok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda... Bu ara gündeme gelmiş.. Tekrar söylüyorum aylar önce anlatmıştım, 'Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim' adlı YouTube kanalımda" ifadelerini kullandı.

    Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın bu diyaloğu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    'KEMAL SUNAL CİMRİ' İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

    Geçtiğimiz aylarda youtube hesabından yeni bir video paylaşan Gül Sunal; "Kemal Sunal cimridir" iddialarına yanıt vermişti.

    Gül Sunal, alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını söyledi. Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı. "Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum" diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak" diye sormuştu" ifadelerini kullandı.

    Eşinin bundan çok keyif aldığını da söyleyen Gül Sunal, "Alışveriş dönüşü Kemal bize "Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin" derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik" diye konuşmuştu.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    "BİR DAHA BANA 'CİMRİ' DİYECEK MİSİN?"

    En çok ailece birlikte vakit geçirdikleri zamanları özlediğini ifade eden Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen 'cimrilik' olayını da şu sözlerle anlatmıştı:
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    "Kemal'in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş adamları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da iyi bir manaada piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve "Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz" demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona; "Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün" demiş."
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Gece sonu ünlü yönetmenin gelen her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine yönetmenin yanına giden Kemal Sunal'ın, "Bir daha bana cimri diyecek misin?" sorusuna; "Katiyen" cevabını aldığını söylemişti.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    "BUGÜNE KADAR KİMSENİN HABERİ OLMAMIŞTI"

    Sonrasında eşi Kemal Sunal'ın köftecide yaşadığı bir olayı anlatan Gül Sunal, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Saygılar Bizden' adlı diziyi çekerken; Umur Bugay, Zeki Ökten'le köfte yemeye gidiyorlar, set Sultanahmet'te olduğu için. Kadroda yaşlı bir amcamız var. Adını söylemek istemiyorum şimdi. O da diyor ki 'Beni de götürsene Kemal'. Kemal (Sunal) da diyor ki "Yok kardeşim, biz üç kişi gidiyoruz, ne çekeceğimizi konuşuyoruz. Bugüne kadar çektiklerimiz için fikir alışverişi yapıyoruz." Tabi adam sinir oluyor, Kemal'in adını çıkarıyor, 'Bu adam cimri' diyerek. Bu tabi Kemal'in kulağına gidiyor. Bir gün amcaya diyor ki 'Seni de götüreceğim". Abi de "Yanımıza birkaç kişi daha alalım" diyor. Bunu kabul eden Kemal de "Yalnız bir şartla. Orası çok pahalı bir yer. Eğer hesap 1000 liranın altında gelirse sen ödersin, üstünde gelirse ben öderim" diyor.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Bunu kabul eden abi, tüm set ekibini de çağırıyor. Amacı hesap çok gelsin, Kemal ödesin. Yemek sonunda hesap geliyor 960 lira. Bu ödüyor tabi parayı ama bozuluyor. Sonra kadro gidiyor, yine Zeki, Umur ve Kemal kalıyor. Az sonra garson geliyor, Kemal'e faturanın üstünü getiriyor.
  • Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu

    Meğer Kemal, restoranın sahibiyle konuşup, iddiadan bahsetmiş 'böyle bir hesap getirin sonrasında kalanı ben ödeyeceğim' diye. Hakikaten de iki bin liranın üzerinde hesap gelmiş. Ama bundan bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadı.

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