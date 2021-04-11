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Kemal Sunal'ın 'Keriz' filminin çekildiği ev

1985'te Aksaray'ın Gücünkaya köyünde Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın başrolünü paylaştığı 'Keriz'in izleri hâlâ görülebiliyor

Kemal Sunal'ın 'Keriz' filminin çekildiği ev
'Yıkılmasını istemiyoruz'
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HABERTURK.COM / İHA

Yeşilçam sinemasının unutulmazları arasına giren 'Keriz' filminin çekimleri Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde gerçekleştirildi. 1985 yılında çekilen ve başrollerini Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Ali Şen, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ile Faruk Savun gibi birçok artistin oynadığı filmde o yıllarda köy halkı da oynayarak filme büyük katkıda bulundu. Aradan geçen 36 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla bir şey kaybetmeyen müstakil ev yıkılmaya yüz tutmuş olsa da halen ayakta. Zülfü rolüyle filmde oynayan Kemal Sunal, Zülfüye rolüyle oynayan Perihan Savaş ile evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evinde en dikkat çeken değişiklik yıpranmış olması.

Filmin çekildiği köyde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Keriz filminin de burada çekilmiş olması çok güzel ve manidar. O evleri de gördük, arkadaşlarımızı da gördük. O filmden hayatta olanlar var, vefat edip aramızdan ayrılanlar da var. Bu vesile ile de büyük sanatçı Kemal Sunal'ı rahmet ve duayla yad ediyoruz. Ama Gücünkaya köyü her gezdiğinizde size bir hatıra, tarihten güzel bir anı, anekdot bırakıyor. Bu anlamda da Anadolu keşfedilmesi gereken çok güzel yerlerimizden birisi. Onun için Gücünkaya köyü bugün bizi hem duygulandırdı, hem sevindirdi hem de gelecek adına çok umutlandırdı" dedi.

36 yıl önce çekilen filmde oynayan ve halen köyde yaşayan köy halkından Ömer Ok, "29 yaşındaydım. İstanbul'dan geldik beraber. Köyümü gösterdim ve köyümü güzel buldular, burada çevirdik filmi. Filmin yarısı zaten İstanbul'da çevrilmişti. Kemal Sunal, Perihan Savaş vardı. Ben de vardım. Filmin ismi 'Keriz' filmi. 'Zülfü' ile 'Zülfüye'ydi önce ismi, sonradan 'Keriz' koydular filmin ismini. Bütün bu Aksaray civarda bizim köyde çevrildi bu film. Figüran bir roldeydim ben zaten. Çok köy halkı vardı. Aksaray'dan da işçi bulduk geldik. Bir sürü insan vardı. Bizim köylü kızlar da oynadı. Bütün kadınlar oynadı. Yönetmen Kartal Tibet'ti. Bu ev de bir hatıra. Şahsa ait bir bina. Yıkılmasını istemiyoruz biz ama şahıs olduğundan bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.

Köy Muhtarı Şevket Ok ise, "O ev zaten dedemin evi. Baya artist geldi bizim köye. Filmde oynayan şahıslar da var. Yaşayanlar da var, ölenler de var. Yabandan geliyorlar, 'Keriz filmi burada mı çevrildi?' diye geliyorlar. O gün Sivas'tan geldiler, Nevşehir'den geliyorlar. Turistler de çok bakıyor zaten buraya" şeklinde konuştu.
Yine o yıllarda filmde oynayan köy halkından Nedim Kaya (61),"Bende oynadım 1985'de. Çalışıyordum. 'Filmciler gelmiş' deyince işi bıraktım hem filmi seyrettik hem bende roldeydim. 1 ay rolde oynadım Kemal Sunal ile beraber. Çok komediydi, keşke rahmetlik olsaydı da bir daha çevirseydi" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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