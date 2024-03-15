Kemal Sunal Müzesi açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Göztepe Parkı'nda yapılan Kemal Sunal Müzesi, merhum oyuncunun kişisel eşyalarından, film kostümlerine kadar birçok öğeyi içinde barındırıyor. Müze bugün gerçekleşecek olan açılış töreni ile ziyarete açılacak
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ın adını taşıyan müzenin yapımı tamamlandı. İBB'nin Göztepe Parkı'nda idari binadan dönüştürülerek oluşturulan müzede merhum oyuncunun kişisel eşyalarının yanı sıra filmlerinde kullandığı kostüm ve aksesuarlar, afişler yer alıyor.
Bugün saat 17.00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak olan Kemal Sunal Müzesi, Türk sinemasının yarım yüzyıllık tarihine de ışık tutacak.