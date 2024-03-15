Kemal Sunal Müzesi açılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Göztepe Parkı'nda yapılan Kemal Sunal Müzesi, merhum oyuncunun kişisel eşyalarından, film kostümlerine kadar birçok öğeyi içinde barındırıyor. Müze bugün gerçekleşecek olan açılış töreni ile ziyarete açılacak

Habertürk Giriş: 15.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:40 facebook

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