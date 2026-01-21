Habertürk
        Haberler Yaşam Kemaliye'de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen 'Taş Yolu' buz tuttu

        Kemaliye'de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen 'Taş Yolu' buz tuttu

        Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Kemaliye'deki 'Taş Yolu' buz tuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:05
        Buz tuttu... 'Dünyanın en zorlu yolları' arasında!
        Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesi ile Sivas’ın Divriği ilçesi arasında uzanan ve “dünyanın en zorlu yolları” arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tüneli, keskin virajları ve sarp uçurumlarıyla macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Kemaliye’yi İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870 yılında inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla hayata geçirildi. Adeta iğneyle kuyu kazarcasına sürdürülen çalışmalar, devletin de verdiği destekle 132 yıl sonra, 2002 yılında tamamlandı.

        İlk dönemlerde yalnızca yürüyerek geçilebilen dar yol, zamanla genişletilerek araç geçişine uygun hale getirildi ve Kemaliye ile Divriği arasında bağlantı sağlandı.

        Karanlık Kanyon boyunca uzanan 7 kilometrelik yol, yer yer 400-500 metreyi bulan sarp kayalık yamaçlar arasında ilerliyor. Yol üzerinde bulunan irili ufaklı 38 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurum, Taş Yolu’nu ulaşımdan ziyade turistik ve macera amaçlı bir güzergâh haline getiriyor.

        Fırat Nehri kıyısında uzanan ve özellikle araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, zorlu ve tehlikeli yapısına rağmen sunduğu doğal manzaralarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

        Dünya genelindeki tehlikeli yolları tanıtan www.dangerousroads.org adlı internet sitesi tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak nitelendirilen Taş Yolu’nun, Çin’deki dünyaca ünlü Guoliang Tüneli’nden yer yer daha riskli olduğu belirtildi.

        İlçe sakinlerinden Şevket Gültekin, kış aylarında aşırı soğuklar nedeniyle yolun buz tuttuğunu belirterek, özellikle tünellerde oluşan buz sarkıtlarının fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini söyledi.

        #Taş Yolu
        #Kemaliye
        #Erzincan
