Kemaliye'de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen 'Taş Yolu' buz tuttu

Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesi ile Sivas’ın Divriği ilçesi arasında uzanan ve “dünyanın en zorlu yolları” arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tüneli, keskin virajları ve sarp uçurumlarıyla macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kemaliye’yi İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870 yılında inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla hayata geçirildi. Adeta iğneyle kuyu kazarcasına sürdürülen çalışmalar, devletin de verdiği destekle 132 yıl sonra, 2002 yılında tamamlandı.

REKLAM

İlk dönemlerde yalnızca yürüyerek geçilebilen dar yol, zamanla genişletilerek araç geçişine uygun hale getirildi ve Kemaliye ile Divriği arasında bağlantı sağlandı.

Karanlık Kanyon boyunca uzanan 7 kilometrelik yol, yer yer 400-500 metreyi bulan sarp kayalık yamaçlar arasında ilerliyor. Yol üzerinde bulunan irili ufaklı 38 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurum, Taş Yolu’nu ulaşımdan ziyade turistik ve macera amaçlı bir güzergâh haline getiriyor.