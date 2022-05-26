Kenan Doğulu, Bursa'da sahne aldı 0:00 / 0:00

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Kenan Doğulu, Bursa'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu. Konserde Doğulu, sahne performansı ve özel repertuvarıyla hayranlarına dans, müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Alanı dolduran sevenlerini "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla karşılayan Kenan Doğulu, "Hezarfen", "Yaramızda Kalsın" gibi en yeni şarkılarını da seslendirdi. Doğulu'ya güçlü orkestrası da eşlik etti.

KONUK SANATÇI ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Geçtiğimiz aylarda "Fragile"ı dinleyiciyle buluşturan Bade, Kenan Doğulu'nun Bursa konserine konuk sanatçı olarak katıldı. Sahnede "Fragile"ı seslendiren Bade, konseri izlemeye gelen müzikseverlerin beğenisini topladı.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle eğlenceli bir konsere imza Atan Doğulu, gecenin finalinde bis yaparak "Tutamıyorum Zamanı", "Hezarfen" şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.