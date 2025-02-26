Kenan Doğulu'dan, Beren Saat'e: İyi ki doğmuş canım sevgilim

Kenan Doğulu, 2014'te ABD'de evlendiği eşi Beren Saat'in doğum gününde duygularını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, 41'inci yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum. Çift, evliliklerinde bir dönem krizler yaşamış ancak sorunlarını çözerek aşklarını pekiştirmişti.