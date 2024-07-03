Kenan Doğulu: Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim

Türkiye'nin EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kalması, tüm yurtta büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.

Kenan Doğulu, maçtan önce Leipzig'i gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Milyonlarca kişi, milli takımın galibiyetini ekranlardan takip ederken birçok Türk, o gururu, o mutluluğu, maçın oynandığı Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda yaşadı.