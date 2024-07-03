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        Haberler Magazin Kenan Doğulu: Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim

        Kenan Doğulu: Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim

        Kenan Doğulu, Türkiye - Avusturya maçını Leipzig'te tribünde seyrettikten sonra, 4 milli futbolcuyla fotoğraf çektirip; "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:05
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        "Gurur duyuyorum"
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        Türkiye'nin EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kalması, tüm yurtta büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.

        Kenan Doğulu, maçtan önce Leipzig'i gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Milyonlarca kişi, milli takımın galibiyetini ekranlardan takip ederken birçok Türk, o gururu, o mutluluğu, maçın oynandığı Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda yaşadı.

        Kenan Doğulu, maçın başlamasına dakikalar kala; "Haydi aslanlarım, konuyu biliyorsunuz" notu yazdı.

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        O kişilerden biri de Kenan Doğulu idi.

        Türkiye - Avusturya maçı için Almanya'ya giden Kenan Doğulu, tribünde oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Doğulu, maçın bitiminde; Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirerek; "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" diyerek milli takımı kutladı.

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