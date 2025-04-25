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        Haberler Magazin Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt: Sinirleniyoruz - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt: Sinirleniyoruz

        Kenan Doğulu ile Beren Saat, son dönemlerde yeniden gündeme gelen hamilelik iddiaları hakkında konuştu. Saat; "Yıllar içinde zaman zaman rutin şekilde çıkıyor" diyerek iddiaları yalanlarken, Doğulu ise "Biz gülüyoruz ama akrabalar 'Hayırlı olsun' deyince sinirleniyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:09
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        Hamilelik yorumu: Sinirleniyoruz
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, katıldıkları 'Öldürdüğün Şeyler' adlı sinema filminin galasında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Doğulu; "O kadar mutluyum ki, altı aydır ilk defa stüdyodan çıkıyorum" diyerek çok sayıda yeni projesinin olduğunu belirtti.

        "DENGEYİ TUTTURDUK"

        Stüdyo süreciyle ilgili konuşan Beren Saat ise eşi ile arasındaki dengeyi nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı: O konuda bizim bir anlaşmamız var. Sette olduğum zaman da, gece - gündüz bu konuda birbirimize 'Neredesin?' demeyiz. O açıdan çok saygılıyız. Dengeyi tutturduk.

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        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat, yayınlanması beklenen bir filminin olduğunu ancak ülkedeki gündem ve değişiklikler nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Saat; "Bir yandan, olan her şeye rağmen 'Çok neşeliyiz' diyemiyoruz ama beklediğimiz filmlerin yayında olması, Atlas Sineması’nda galada olmamız çok önemli. Bizim filmimizin gösterim tarihi biraz ertelendi. Daha hep beraber, mutlu mutlu film izleyeceğimiz günlere, üniversite öğrencilerinin de dışarıda evlerinde hep birlikte izleyebileceği bir zamanda, özgürce izlemeyi diliyoruz" dedi.

        "DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ"

        Kenan Doğulu ile birlikte stüdyoya girip girmeyecekleri sorusuna ise Beren Saat, "Bekleyen projelerimiz var, doğru zamanı bekliyoruz" yanıtını verdi ve doğru zamanın birkaç ay sonra geleceğini söyledi.

        HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

        Son zamanlarda yeniden gündeme gelen hamilelik iddialarına da açıklık getiren Beren Saat; "Yıllar içinde zaman zaman rutin şekilde çıkıyor" diyerek yalanladı.

        Kenan Doğulu ise konuyla ilgili olarak; "Biz gülüyoruz ama akrabalar, anneannelerimiz, babaannelerimiz, yeğenler, halamız 'Hayırlı olsun' deyince sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor ama bizden duymadıkları sürece haberlere inanmamaları gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Kenan Doğulu
        #beren saat
        #hamilelik
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