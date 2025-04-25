Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt: Sinirleniyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, katıldıkları 'Öldürdüğün Şeyler' adlı sinema filminin galasında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Doğulu; "O kadar mutluyum ki, altı aydır ilk defa stüdyodan çıkıyorum" diyerek çok sayıda yeni projesinin olduğunu belirtti.

"DENGEYİ TUTTURDUK"

Stüdyo süreciyle ilgili konuşan Beren Saat ise eşi ile arasındaki dengeyi nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı: O konuda bizim bir anlaşmamız var. Sette olduğum zaman da, gece - gündüz bu konuda birbirimize 'Neredesin?' demeyiz. O açıdan çok saygılıyız. Dengeyi tutturduk.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat, yayınlanması beklenen bir filminin olduğunu ancak ülkedeki gündem ve değişiklikler nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Saat; "Bir yandan, olan her şeye rağmen 'Çok neşeliyiz' diyemiyoruz ama beklediğimiz filmlerin yayında olması, Atlas Sineması’nda galada olmamız çok önemli. Bizim filmimizin gösterim tarihi biraz ertelendi. Daha hep beraber, mutlu mutlu film izleyeceğimiz günlere, üniversite öğrencilerinin de dışarıda evlerinde hep birlikte izleyebileceği bir zamanda, özgürce izlemeyi diliyoruz" dedi.