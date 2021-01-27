Kenan Evren'in tablosu satılamıyor 0:00 / 0:00

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Kenan Evren'in yaptığı yağlı boya tablo, 2 bin 500 TL'ye bile alıcı bulamıyor. Evren'in 1997'de yaptığı 48 x 60 cm boyutlarındaki yağlı boya tablosu, iki hafta önce 2 bin 500 TL'den satışa konulmasına rağmen alıcı bulamadı.

Kenan Evren hakkında 18 Haziran 2014'te Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açılmıştı. Dava sonucunda 12 Eylül 1980'de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e muhtıra vermek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verilmesine ve orgenerallik rütbesinin erliğe düşürülmesine karar verilmişti.

Kenan Evren'in 9 Mayıs 2015'te 97 yaşında ölmesi üzerine Yargıtay süreci devam eden kamu davası düşmüş oldu.