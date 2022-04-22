HAYALİNDEKİ EVİ BULDU

Evlendikleri günden itibaren Emirgan'da yaşayan çift, ayrıca ikinci bebek haberinin ardından evlerini değiştirme kararı almıştı. Bahçesinin küçük olması sebebiyle daha büyük bir arayışa giren Kenan İmirzalıoğlu, aradığı evi Zekeriyaköy’de bulmuştu.

Eşi ve çocuklarının rahat etmesi için masraftan kaçınmayan ünlü oyuncunun, o bölgede oturan oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin eşyaları yaklaşık 3 ay önce Emirgan’daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansımıştı.