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        Haberler Spor Futbol Kenan Karaman, Schalke'de atmaya devam ediyor! - Futbol Haberleri

        Kenan Karaman, Schalke'de atmaya devam ediyor!

        Bundesliga 2'de Schalke 04 evinde Greuther Fürth ile 2-2 berabere kaldı. Kenan Karaman gollerine devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 23:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:43
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        Kenan Karaman, Schalke'de atmaya devam ediyor!
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        Bundesliga 2'nin 17. haftasında Schalke 04 ile Greuther Fürth karşı karşıya geldi.

        Veltins Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Schalke'nin gollerini 30. dakikada Keke Topp ve 74. dakikada Kenan Karaman kaydetti.

        Greuther Fürth'ün gollerini ise 50. dakikada Branimir Hrgota ve 77. dakikada Simon Asta kaydetti. Schalke'de Derry Murkin 80. dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Schalke puanını 20'ye yükseltirken, Fürth 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke evinde Hamburg'u ağırlarken, Fürth deplasmanda Paderborn'a konuk olacak.

        Schalke formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan Kenan Karaman, bu maçlarda 6 gol 4 asist kaydetti.

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