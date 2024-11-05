Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü 'Bir Sahiplenme Hikâyesi' adını taşıyan biyografi kitabı ile okurlarla buluştu. İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından yayına hazırlanan kitap, Türkiye’nin en küçük kenti Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde başlayan ve aynı köye bir dünya mirası kazandırılması arasında geçen 65 yıllık yaşam öyküsünü özetliyor.

40 yılı aşkın süren iş hayatının 12 yılında Petkim Genel Müdürlüğü ve şirketin özelleştirmesi sonrasında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) Türkiye Başkanlığı’nı yapan Kenan Yavuz, bu görev döneminde 20 milyar dolarlık yatırım portföyünün Türkiye’ye kazandırılmasında birinci derecede sorumluluk aldı.

Halen İrfan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü köyde hayata geçirdiği ve kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile Avrupa’da kültür mirası alanında verilen dünyanın en önemli iki büyük ödülünün sahibi olan ilk müze oldu. Kenan Yavuz ÇOK ÖNEMLİ OLAYLAR İLK KEZ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR Kitapta Anadolu kırsalında başlayan ve uluslararası başarılar ile taçlanan bir yolculuğun hikâyesi akıcı bir dille anlatılıyor. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi gençlik hareketlerine içeriden bakış, Petkim’in kamu yönetimi döneminde yaşanan verimsizlikler, batak konuma gelmiş bir şirketin kamu şemsiyesi altında yeniden ayağa kaldırılışı, Türk sanayisinin gelişimi ve tökezlemelerinin arka planı ilgi çekici yaşanmışlıklar eşliğinde okura sunuluyor.

Özelleştirme sürecinde yaşanan krizler, Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımı STAR Rafinerisi’nin yapımına engel olmak için ortaya çıkan İngiltere sermayeli şirketle yapılan uluslararası mücadele gibi pek çok olay ise tüm detayları, belgeleri ve tanıklıkları ile ilk kez gün ışığına çıkıyor. Serkan Aksüyek KİTABIN GELİRİ KENAN YAVUZ KÜLTÜR VAKFINA BAĞIŞLANACAK Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan Kenan Yavuz, 65 yıllık yaşam öyküsünü kitabın başlığında özetlediğini belirterek, iş hayatında edindiği tecrübelerin kendisinde saklı kalmaması, akademik çalışmalara kaynak olması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bu kitabı yayınlamaya karar verdiğini vurguladı.

Kitabı yayına hazırlayan Gazeteci Serkan Aksüyek ise pek çoğuna bizzat tanık olduğu ve Türkiye’de ilk kez gün ışığına çıkacak olaylar dizininin “Türkiye’de devlet her işi kötü, özel sektör her işi iyi yapar” anlayışındaki isabetsizliği bir kez daha kamuoyu gündemine getireceğine dikkat çekerek, “Bu kitapta pek çoğu Türkiye gündemini sarsacak ve ilk kez gün ışığına çıkacak olaylar dizisini; belge, bilgi, yer ve tanık göstererek kayıtlara geçirdik. Ayrıca yönetim biliminde mülkiyetin kimde olduğunun değil, ona nasıl sahip çıkıldığının taşıdığı önemi kanıtlamak istedik.” dedi.

Arka kapak yazıları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Fırat Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir tarafından kaleme alınan Bir Sahiplenme Hikâyesi; ilk olarak 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen TÜYAP 41. İstanbul Fuarı’nda okurlar ile buluştu. Dağıtım kanallarının tümünde satışa sunulan kitabın geliri, her yıl 50 bin ziyaretçiyi misafir eden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kurucusu Kenan Yavuz Kültür Vakfı’na bağışlanacak.