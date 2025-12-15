Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus kazandı!
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Juventus'un golünde asisti, milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü, 64. dakikada Juan Cabal attı. Golün asistini ise mücadelede 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.
Mücadelenin 69. dakikasında Bologna'da Torbjon Heggem kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Juventus, 5. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Bologna ise 6. sırada konumlandı.
Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk edecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.