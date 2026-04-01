        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kenan Yıldız: Delice duygular yaşıyoruz! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız değerlendirmelerde bulundu.

        Giriş: 01.04.2026 - 01:13 Güncelleme:
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK GURUR DUYUYORUM"

        Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız, "Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız." dedi.

        "DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

        Tarihi başarıyı kutlayacaklarını belirten milli futbolcu, "Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu." ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARIMIZ OLMASAYDI BURALARA KADAR GELEMEZDİK"

        Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Kenan Yıldız, "Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
