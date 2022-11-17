KOLAJEN NEDİR?

Kolajen bir proteindir fakat en çok hayvanlarda bulunur. Temel görevi ise, bağ dokularını güçlendirmek, vücudun bütünlüğünü korumak, destek olmaktır. Kolajensiz bir vücudun parçaları bir arada kalamaz. Vücut bağ dokusunun %80 gibi bir oranı kolajen oluşturur.